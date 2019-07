Assens: Ved den stiftende generalforsamling for støtteforeningen "Assens Kommune svigt af de ældre" mødte 26 personer op. Foreningen er for alle med interesse for ældres vilkår i Assens Kommune.

Der blev valgt en bestyrelse, som består af Henning Emdal, Jytte Smed, Poul Hansen, Latifah ES, Pierre Larsen, Alex Holm Petersen og Lise Larsen. Jens Rosenberg og Peter Pedersen blev valgt som suppleanter. /EXP