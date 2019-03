Ny politik på vej: - Vi vil have skilt børne- og ungepolitikken ad

Assens' børn og unge skal være med til at forme ny politik om dem selv. Arbejdet begynder nu, og et af ungerådets største ønsker er at skille politikkerne ad, så kommunen får en separat ungepolitik.

De unge i Assens Kommune skal være med til at forme fremtiden for de yngste generationer. Kommunen begynder arbejdet på en ny og omfattende børne- og ungepolitik, som de unge skal kunne se sig selv i. Ungerådet i Assens Kommune skal efter planen komme med sine idéer og syn på politikken i sensommeren i år, men det har allerede haft et møde med kommunen. Og ungerådet har særligt et ønske til den nye politik, ifølge formand Astrid Lykke Raunkjær Jessen: - Vi vil have skilt børne- og ungepolitikken ad, så vi får to adskilte politikker.

- Det er vigtigt at skille politikkerne ad, fordi vi i dag har en børne- og ungepolitik, der primært har fokus på børn. Astrid Lykke Raunkjær Jessen, formand for Ungerådet

En eller to politikker - Det er vigtigt at skille politikkerne ad, fordi vi i dag har en børne- og ungepolitik, der primært har fokus på børn. Det fungerer tydeligvis ikke at holde politikkerne samlet, for vi er en af de kommuner, der er dårlige til at få sendt vores unge videre i systemet - i job eller uddannelse. Kigger man på, hvordan de unge kommer ud i samfundet efter 9. klasse, lever rigtig mange på understøttelse i en tidlig alder. Vi skal have fokus på de unge, vi taber på gulvet, siger Astrid Lykke Raunkjær Jessen. Det er dog for tidligt at sige noget om, hvordan politikken konkret kommer til at se ud, ifølge Mogens Mulle Johansen (SF), der er formand i kommunens fagudvalg Uddannelse, Børn og Familie. - Det er svært at sige, hvad det ender med - så ville der ikke være så meget ved at bede folk om at komme med input, siger Mogens Mulle Johansen. - Men vi har visioner om, at alle unge skal være i uddannelse eller job i 2030. Og så skal de unge kunne genkende sig selv i politikken, siger Mogens Mulle Johansen.

Mere konkret, mindre formel En af grundene til at lave en ny politik er, at kommunen ønsker en politik, der er langt mere konkret og mindre formel, end det hidtil har været tilfældet. - Der skal mere kød og blod på i forhold til kultur og fritid samt kommunens konkrete mål, siger Esben Krægpøth, der er vicedirektør for Velfærd i Assens Kommune. Esben Krægpøth skal være formand for styregruppen, som skal arbejde med at forme den nye politik. Det største pejlemærke for udformningen af politikken skal være kommunens langsigtede "Vision 2030", der har et mål om, at børn og unge skal lykkes. Hvad det konkret betyder, skal kommunen nu finde ud af sammen med dem, det hele handler om, nemlig børn og unge i Assens Kommune. - Det gør vi ved at sprede ud, så vi rammer hele området. Alle fire fagudvalg i kommunen skal være med, og vi skal have fat i fritidslivet - alle dem, der er aktører i børn og unges liv. Vi skal snakke med alt fra børnehavebørn til ungerådet, siger Esben Krægpøth.

Færre tvangsfjernelser Et andet mål med den nye politik er at gøre Assensmodellen til en del af Vision 2030. - Assensmodellen er den model, hvor vi forsøger at hjælpe børn, der er i problematiske forhold, så tidligt som muligt. Nu kan sundhedsplejersken næsten ved første besøg sige, om barnet er i risiko for at blive anbragt. Så kan man gå i gang med den tidlige indsats, så vi ikke ender med tvangsfjernelser, siger Mogens Mulle Johansen. - Det er bedre at snakke sig til rette end at fjerne børn med magt. Siden vi er begyndt at bruge Assensmodellen, er enkelte blevet frivilligt anbragt uden for hjemmet, og vi har næsten ikke tvangsfjernet nogen. Det er både godt for dem og for kommunen. Vi har sparet adskillige penge på at hjælpe børn tidligt, siger Mogens Mulle Johansen. Kommunen forventer, at den nye børne- og ungepolitik vil blive godkendt i juni 2020.