Formand for Glamsbjerg Vandværk, Gunnar Markvardsen, er glad for, at vandværket har brugt noget af dens investeringspulje til en kalkknuser. Foto: Kim Rune

Glamsbjerg Vandværk har investeret 180.000 kroner i en kalkknuser, der skal gøre, at borgerne i Glamsbjerg oplever færre problemer med kalk i vandet. Samtidig skal knuseren skabe mere miljøvenlighed i form af mindre brug af rengøringsmidler.

Glamsbjerg: De borgere, der får vand fra Glamsbjerg Vandværk, kan allerede nu nyde godt af en investering på 180.000 kroner, som vandværket har foretaget her i det nye år. Vandværket har købt en såkaldt kalkknuser, der sender lydbølger gennem det vand, der bliver pumpet ud, så kalkmolekylerne ændrer struktur. Det gør, at kalkmolekylerne ikke i lige så høj grad hæfter sig vandet, fortæller formanden for Glamsbjerg Vandværk, Gunnar Markvardsen. - Vi har haft mange forespørgsler fra folk, fordi der er mange, der mener, at der er meget kalk i vandet. Selvom vandet i Glamsbjerg faktisk ikke er særligt hårdt. - I nogle år har vi syntes, at det var for dyrt, men nu har vi fået et godt tilbud, og vi syntes, at tiden var til at lave en investering, siger han. Det er dog ikke kun prisen, der har gjort, at Glamsbjerg Vandværk har ventet nogle år med at investere i en kalkknuser. - Grunden til, at det ikke er sket før, er, at det ikke er alle, der anerkender, at det virker. - Men der er stadig undersøgelser, der viser, at 70-75 procent normalt vil kunne mærke forskel i mængden af kalk i vandet, når der er installeret en kalkknuser, siger Gunnar Markvardsen. Kalkknuseren skulle også gerne have en miljøvenlig virkning på borgernes vandforbrug. Borgerne skal ifølge Glamsbjerg Vandværk gerne kunne undgå at bruge kemikalier til rengøring, da kalken ikke vil sætte sig som før.

AMTech Aqua Miljø Kalkknuser Anlægget består af impulsklodser, der er tilsluttet en mini-computer, der styrer impulserne. Det betyder, at vandet ændrer karakter, uden at kalken og den gode smag er fjernet. Det giver borgerne i Glamsbjerg blødt vand.Det skulle gerne gøre, at borgerne kan stoppe brugen af kemikalier i rengøringen, fordi kalken ikke sætter sig som før.



Det bør også gøre, at man kan reducere vaskepulver, da det ellers vil sætte sig i tøjet. Og man vil kunne reducere brugen af opvaskemiddel, da det ellers vil sætte sig på opvasken.



Samtidig kan kalkknuseren også gøre, at borgerne oplever mere blød hud, da vandet ikke længere er aggressivt. Og hvis man har tendens til udslæt, så kan det måske forsvinde eller reduceres.



En undersøgelse fra 2014 har vist, at kalkknuseren har gjort, at 71 procent har reduceret forbruget af vaskepulver, mens 75 procent oplevede, at deres kaffemaskine ikke kalkede til så ofte som før.

Kalkknuseren skal gerne skabe en mere miljøvenlig adfærd blandt borgerne i Glamsbjerg og samtidig gøre, at de oplever mindre kalk i vandet til daglig. Foto: Kim Rune

Fjerner ikke alt kalk AMTech Aqua Miljø Kalkknuser fjerner dog ikke kalken helt fra vandet. - I Assens Kommune må man ikke fjerne alt kalken fra vandet. Men det er også godt, at der bliver noget kalk tilbage, for det er jo godt for vores knogler blandt andet, siger Gunnar Markvardsen. Formanden fortæller, at Haarby Vandværk allerede har en kalkknuser, og det betyder, at borgerne i Glamsbjerg og Haarby nu ikke mærker forskel på vandet, hvis der er brug for nødforsyning. Haarby Vandværk og Glamsbjerg Vandværk fungerer nemlig som nødforsyning for hinanden, hvis der er brug for det.

Glamsbjerg Vandværk har årligt et budget på omkring to millioner kroner. 180.000 kroner af det budget er gået til at investere i en ny kalkknuser. Foto: Kim Rune