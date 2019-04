Ny investering: 83-årige Henrik vil et smut til Portugal på cykel

Vissenbjerg: Normalt får 83-årige Henrik Madsen, beboer på Kildebakken i Vissenbjerg, sin motion ved at cykle 10 minutter på en motionscykel, hvor han kigger ind i en hvid væg.

Men det blev der lavet om på torsdag formiddag, da han indviede plejecenterets nye motionscykel, som er koblet til en skærm med billeder fra Google Streetview (virtuelt kort, der viser billeder af alverdens veje, red.).

Derfor kunne Henrik tage en tur ned ad barndommens gade i Båring/Asperup ved Middelfart, mens de andre beboere kunne nyde udsigten på skærmen med et glas vin i hånden og en kokosmakron med chokolade.

- Det er ret ukendeligt, men jeg var også seks år, da jeg flyttede derfra.

- Men jeg synes, det er vældig smart, at vi kan sidde og kigge på skærmen, og det er spændende at prøve noget nyt, siger han efter cykelturen, hvor pulsen kom op.

Anya Bæksted er fysioterapeut på Kildebakken, og det er hende, der har været tovholder på projektet med den nye motionscykel, der kaldes 'Bikearound'. Kildebakken har fået en donation fra Trygfonden på lige knap 52.000 kroner til cyklen, der gerne skal motivere beboerne til at dyrke mere motion.

- Beboerne har gået og glædet sig og spurgt efter, hvornår cyklen kom.

- Det gør det også meget nemmere for os som personale, at vi får en fælles oplevelse med borgerne under motionen.