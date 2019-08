Ny hårdknude efter millionstøtte: Manglende byggetilladelse spænder ben for moderne shelters

De moderne shelters, der skal opføres i Assens Kommune, er inspirerede af shelters, der allerede er opført på Sydfyn. Her er plads til enten to, seks eller ni personer. Arkivfoto: Jesper Balleby

Planen var, at man denne sommer skulle kunne sove i moderne helårsshelters ved kysten i flere fynske kommuner, herunder Assens. Lange sagsbehandlingstider ved Kystdirektoratet har dog igen forsinket byggeriet, der ellers fik nyt liv efter en millionbevilling fra Nordea-fonden i 2018.

De kom på tegnebrættet for mere end tre år siden, og for to år siden skulle de i første omgang have stået færdige, hvis ikke det var knebet med at skaffe tilladelser og finde villige lodsejere. Men i november sidste år blev der igen pustet liv i det fælles fynske projekt "Helårssheltere omkring Fyn", idet det modtog en million kroner fra Nordea-fonden. Projektet indebærer, at omkring 90 moderne shelters skal sættes op langs den fynske kyst, og ni af dem skal placeres i Assens Kommune, hvor de hver skal have maksimum ti kilometer imellem sig. Håbet var, at byggetilladelserne fra Kystdirektoratet ville være i hus i januar i år, hvorefter shelter-byggerierne kunne komme i udbud og blive gennemført i foråret. Men før udbudsrunden nåede at blive sat i gang, gik projektet igen i hårdknude. Kystdirektoratet var meget længere om at behandle styregruppens ansøgninger end forventet, og mange af tilladelserne mangler endnu at falde helt på plads. - Det er jo det med myndigheder i det hele taget. Man ved aldrig, hvor store bunkerne er hos dem, og hvor lang tid det tager. Det vidste vi sådan set godt. Vi håbede bare, og vi har nok også været lige rigeligt optimistiske, siger projektleder Hans Ole Hansen, der er ansat ved Miljø og Natur i Assens Kommune.

Ferie i det fri



Assens Kommune har i alt syv campingpladser: Sandager Næs Camping, Bågø Camping, CampOne Assens Strand, Aa Strand Camping, Helnæs Camping, Løgismosestrand Camping og Hjemstavnsgårdens Camping. Sidste års varme sommer slog flere vejrrekorder, og det kunne især mærkes på campingpladserne, hvor gæsterne strømmede til.I Assens Kommune steg det samlede antal campingovernatninger i 2018 med ni procent sammenlignet med 2017, og i år melder flere pladser allerede om lovende booking- og besøgstal.Camping eller andre former for primitiv overnatning fremhæves samtidig som en ferieidé, der i disse år vokser i de vestfynske turisters bevidsthed.Derfor har Fyens Stiftstidende denne sommer valgt at sætte fokus på friluftsferie set fra både turisterne og de erhvervsdrivendes perspektiv.Hvis du har en idé til, hvad vi skal skrive om, eller hvem vi skal tale med, er du velkommen til at sende en mail til assens@fyens.dk Assens Kommune har i alt syv campingpladser: Sandager Næs Camping, Bågø Camping, CampOne Assens Strand, Aa Strand Camping, Helnæs Camping, Løgismosestrand Camping og Hjemstavnsgårdens Camping.

Ved Sandager Næs har Assens Kommune blandt andet en populær shelterplads. Foto: Kim Rune

Fået afslag De ni lokationer med moderne shelters i Assens Kommune er der dog kommet afklaring omkring. Otte er blevet godkendt af direktoratet, mens et enkelt er blevet afslået, fordi det skulle være placeret i Bobakkerne ved Helnæs, hvor det ville kunne genere naturudsigten. - Det er det afslag, vi har fået, og det var forventeligt. Hvis vi som myndighed var blevet spurgt om den placering, havde vi nok også lige overvejet det en ekstra gang, siger Hans Ole Hansen. Når Assens' moderne shelters endnu ikke er kommet i udbud, skyldes det, at styregruppen bag "Helårssheltere omkring Fyn" har skullet tage stilling til, om det har været hensigtsmæssigt at gå i gang uden at have tilladelserne for hele Fyn på plads. - Vi står alle sammen og tripper. Kommunerne står og tripper, jeg står og tripper, og de, der skal have shelters på deres jord, står og tripper. Vi skal bare have Kystdirektoratet klar, siger Kristine Lawaetz Lyngbo, styregruppeformand og direktør i Udvikling Assens. Både hun og Hans Ole Hansen har dog et håb om, at det skal være muligt at sove i de såkaldte helårsshelters i Assens Kommune senest i efterårsferien. - Hvis vi aftaler, vi begynder nu, skal byggeprocessen i udbud hos tømrerfirmaer, og det tager en måneds tid. Og så skal de helst være nogenlunde klar til at bygge, men det er ikke sikkert, at de er det. Deres ordrebøger er i øjeblikket relativt godt spækket. Men hvis de er klar, kan der forhåbentlig sættes nogle op i efteråret, siger Hans Ole Hansen.

Campingpladser er med To af campingpladserne i Assens Kommune, Løgismosestrand Camping og Aa Strand Camping, er en del af projektet om at opføre moderne shelters. Det betyder, at et eller flere shelters skal opføres på campingpladsernes grunde, eller at de skal holde øje med dem. - Og så er der så nogle andre campingpladser rundt omkring, som nærmest ser det som, at de bliver nødt til at lukke, hvis der bliver sat et shelter op, så der er meget forskel, siger Hans Ole Hansen. De moderne shelters skal opføres i tre forskellige udgaver til enten to, seks eller ni personer. De er mere aflukkede end normale shelters, og der er mulighed for at sove i flere etagelag. Mens styregruppen har arbejdet med projektet, er shelterne blandt andet i Fyens Stiftstidende blevet beskyldt for at være for voldsomme og iøjnefaldende til at blive opført i naturen eller ved kysten. - De er anderledes i udseende, det er de. Men det kan også være svært at se på en tegning og så forestille sig det ude i naturen. Mange af de steder, hvor de står nede i det sydfynske, er de rigtig fine, siger Hans Ole Hansen. Udover Assens Kommune er Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg Kommuner en del af projektet "Helårssheltere omkring Fyn".