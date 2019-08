Ny formand og ny leder i LOF Vestfyn

Assens: LOF Vestfyn, der dækker folkeoplysningsaktiviteter i Assens og Middelfart kommuner, har efter den seneste generalforsamling konstitueret sig med Søren Edlefsen som formand og Ulrikka Brændgaard som næstformand.

LOF Vestfyn har samtidig ansat 32-årige Martin Kristensen som ny skoleleder. Oplysningsforbundet har de senere år haft kontoradresse i Herregaardscentret Faaborg, men med virkning fra 1. august er LOF Vestfyn rykket ind i kulturhuset Tobaksgaarden i Assens. Her forventer man at kunne yde en endnu bedre service overfor den mange brugere af Lof Vestfyns kurser og foredragsaktiviteter.Efterårets program er færdigt og kan ses på www.lof.dk/vestfyn, og her kan man også tilmelde sig de mange aktiviteter.

Bestyrelsen og skolelederen forventer, at der i løbet af efteråret udvikles flere nye tiltag. /SP