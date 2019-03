Assens: Efter 12 år på posten har Jørgen Kock valgt at træde tilbage som formand. Han giver stafetten videre til Erik Nielsen. Den nye bestyrelse har konstitueret sig således: Erik Nielsen, formand, Anne Gliemann, næstformand, Henning Axelsen, kasserer, Stephanie Søndergaard, sekretær, og Gitte Weitling, bestyrelsesmedlem. Jørgen Kock fortsætter med at spille i orkestret som menigt medlem og forklarer, at han har valgt at stoppe som formand, fordi han vil prioritere sin tid anderledes. /LBA