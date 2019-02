Ny formand for socialdemokrater

Tommerup: Socialdemokratiet i Tommerup har holdt generalforsamling med generationsskifte.

Og folketingsmedlem Julie Skovsby, Odense, og byrådsmedlem Charlotte Vincentz Petersen fortalte om hver deres område.

Og Julie Skovsby, Odense, blev igen indstillet som folketingskandidat.

Rigmor Rasmussen aflagde beretning for sidste gang, og kasserer Ruth Duus redegjorde for regnskabet for sidste gang.

Ny formand blev sekretær i bestyrelsen Lone Hegaard Andersen, og ny kasserer blev bestyrelsesmedlem Eva Larsen.

Ruth Duus og Rigmor Rasmussen forlod bestyrelsen efter henholdsvis 22 år som kasserer og 13 år som formand.

Nye medlemmer i bestyrelsen er Conny Madsen, Tommerup St., og Vibeke Holm Jensen fra Bregnemose.

- Jeg er som formand stolt over det stabile medlemstal, og at vi formår at foretage et sådant generationsskifte i bestyrelsen.

- Jeg tænker med glæde på mine 29 år i kommunal-bestyrelsen, inden jeg i 2006 blev formand for partiforeningen i Tommerup, siger Rigmor Rasmussen.