Glamsbjerg: - Jeg har nok aldrig kunnet lade være med at blande mig, konstaterer 53-årige Mette Runge, som i december blev valgt som ny formand for skolelederne i Assens Kommune.

Hun er ny i fagpolitik, men erfaren i folkeskolen. For 26 år siden blev Mette Runge ansat på Glamsbjergskolen, som hun i dag er skoleleder for. Et af hendes fokusområder som nyvalgt formand er at få italesat, hvor vigtigt det er, at skolelederne får tid nok til at varetage deres opgave.

- Folkeskolen er en sindssygt vigtig samfundsmæssig opgave. For at vi kan have en god skole, kræver det rigtig meget ledelse. Vi har brug for mere ledelsestid for at gøre vores arbejde ordentligt, for det er også et område, der har stået for skud. Hvis man kun kan bruge sin tid administrativt mister man muligheden for at sparre med medarbejderne. Og skolelederne vil rigtig gerne blande sig i den dannelse og det pædagogiske, der foregår på skolerne, siger Mette Runge.