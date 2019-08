Ny forældreforening i Assens Kommune: - Nu er vi her

Foreningen skal dog have mange flere medlemmer, hvis den skal blive en relevant samarbejdspartner for Assens Kommune , og derfor vil bestyrelsen efter sit første møde 9. september, hvor man også skal afklare detaljer om medlemsskab og indmeldelse i foreningen, besøge daginstitutionerne i Assens Kommune for at skabe synlighed.

Formålet med Assens Forældreorganisation er at være talerør for børn i alderen fra nul år til 3. klasse, og initiativet til foreningen opstod i kølvandet på de store besparelser, der i 2018 blev gennemført på børneområdet i Assens Kommune. Derfor vil den nye forening følge de kommende budgetforhandlinger i Assens Kommune intenst, deltage i byrådsmøder og invitere sig selv på kaffe hos udvalget for Uddannelse, Børn og Familie, fortæller den nyvalgte formand.

Ønske om foredrag for ansatte

Assens Forældreorganisation er medlem af Forældrenes Landsforening (FOLA), og udgangspunktet er, at det er gratis for medlemmer, som også har meldt sig ind i FOLA, at være medlem af Assens Forældreorganisation. Den lokale forening får til gengæld en vis procentdel af kontigentindtægterne fra landsforeningen.

- Vi har ikke et ønske om en stor økonomi, men vi har for eksempel talt om, at det kunne være spændende at lave et aftenarrangement for alle ansatte i daginstitutionerne med Mette Carendi (psykolog og forfatter, red.), som holdt et oplæg ved vores stiftende generalforsamling og er en af de klogeste kvinder, jeg har hørt. Hun har for også holdt et forløb for ansatte i Greve Kommune og fortæller blandt andet om, at når du er presset og stresset, eksempelvis på din arbejdsplads, så er det første, der ryger, din evne til at vise empati, siger Camilla Lykke Sørensen.

Den nystiftede forening vil løbende melde nyheder ud på sin facebookside - Assens Forældreorganisation - eksempelvis information om, hvordan man melder sig ind i foreningen.