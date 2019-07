Ny deltids-sognepræst i Tommerupperne valgt ud af kvalificeret felt

Tommerup/Tommerup St.: Søndag 4. august indsættes 34-årige Karen Frendø Ebbesen som ny sognepræst i Tommerup og Broholm sogne. Hun afløser Karin Nebel, som i et halvt år har været vikarpræst i de to sogne, og bliver kollega til Svend Faarvang, som har været sognepræst i Tommerup-Broholm Pastorat siden 1991.

Pastoratet fik mange kvalificerede ansøgninger til stillingen, som er en deltidsstilling, og tre kandidater blev inviteret til at holde en prøveprædiken for menighedsrådene, fortæller Peter Munk Povlsen, formand for Tommerup Kirkes menighedsråd.

- Det var små nuancer, der afgjorde det, for de var alle tre dygtige og stærke kandidater. Vi har ansat Karen, fordi hun virker som en dygtig og solidt velfunderet teolog, som er klar til at indgå i alle dele af præstegerningen. Hun har et stort hjerte for sjælesorg, og så er hun småbørnsmor, så hun kender også til den del af livet. Hun er indstillet på at indgå lige meget i de to sogne, og hun har en styrke i, at hun har lavet meget kirkeligt relevant organisationsarbejde og har været udsendt for Kirkernes Verdensråd, så hun har også et godt udsyn, mener Peter Munk Povlsen.