Ny dagligvarebutik i Skallebølle: Nu kan du give dit besyv med

Et enigt byråd har besluttet at sende lokalplanen, der muliggør etablering af dagligvarebutik i Skallebølle, i høring

Skallebølle: Så er det nu, du skal give dig til kende, hvis du har en holdning til, hvorvidt der skal etableres en dagligvarebutik i rundkørslen i Skallebølle.

Et enigt byråd har nemlig besluttet at sende det tillæg for kommuneplanen, der muliggør opførslen af en dagligvarebutik på op til 1200 kvadratmeter, i høring i otte uger.

Dan Gørtz (V), der er formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget, glædede sig over, at sagen, der har sin begyndelse tilbage i 2016 og længe lå brak, nu igen var i bevægelse.

- Det er et udtryk for, at de store spillere har øje på os Assens Kommune, og at kundegrundlaget er der, sagde han.

Planerne om et supermarked ved rundkørslen kom på bordet i 2016, men de strandede, da bygherren Amstrup & Baggesen og Fyns Politi ikke kunne komme overens om tilkørselsforholdene til butikken. Amstrup & Baggesen ønskede et ekstra ben i rundkørsel, så trafikanter kunne kom ind på og ud ad parkeringspladsen via det. Men gik politiet ikke med til, da rundkørslen ikke er stor nok.