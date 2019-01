Ny cykel: De ældre skal motiveres til motion

Kildebakken synes, at det er bedre end juleaften, at de nu har råd til at købe en motionscykel, der kan motivere de ældre til at motionere noget mere. Arkivfoto: Kim Rune

Kildebakken i Vissenbjerg har fået en donation fra Trygfonden på knap 52.000 kroner. Pengene skal bruges på en helt speciel motionscykel, der skal skabe mere motivation og få flere af de ældre til at ville og nyde motion.

Vissenbjerg: Forestil dig, at du sidder på en motionscykel og kigger direkte ind i en hvid væg, mens du okser derudaf på cyklen, der ikke bevæger sig. Ikke særlig fristende, vel? Derfor er boenheden Kildebakken i Vissenbjerg meget glade for den donation, som Trygfonden har stået for. 51.999 kroner skal nemlig realisere et projekt, som skal gøre cykelturen på motionscyklen mere realistisk og motiverende, fortæller ergoterapeut Anya Bæksted, der er tovholder på projektet. - Vi oplever tit, at det er svært at motivere vores borgere, fordi det ikke giver mening for dem at cykle på en motionscykel, hvor de kigger ind i en hvid væg. - Derfor har jeg søgt penge til en cykel, der hedder BikeAround. Det er en motionscykel, hvor du har en skærm foran dig, som viser Google Street View (et virtuelt kort, der viser et billede af alverdens veje, red.), siger Anya Bæksted. Det betyder, at skærmen giver en illusion af, at du cykler rundt i virkelige omgivelser. Kildebakken har fået mulighed for at få en skærm på 55 tommer tilknyttet cyklen, så motionsoplevelsen bliver så virkelighedstro som muligt.

Trygfonden Udover Kildebakken i Vissenbjerg har også plejehjemmet Holmely i Aarup fået penge af fonden. Det drejer sig om 22.900 kroner.Også Center for Senhjerneskade i Assens har fået penge. Centeret er blevet tildelt 6.750 kroner til førstehjælpskurser- eller udstyr.



Fyns Windsurfing Klub, der ligger i Assens, har fået 12.000 kroner til støtte til uddannelse i sikkerhed til søs og/eller indkøb af nyt redningsudstyr.



Ungdommens Røde Kors' ferielejr - Regnbuelejren - der før var lokaliseret på Haarby Efterskole har fået 30.000 kroner. Lejren er dog nu rykket til Humble på Langeland.



Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark donerede kort før jul 8.695.138 kroner til projekter, der skal fremme sikkerheden, sundheden og trivslen i regionen.



2.871.867 kroner får til projekter målrettet borgere på Fyn og øerne.



Kilde: Trygfonden.

En tur i barndommens gade Anya Bæksted fortæller, at det er meningen, at cyklen både skal bidrage til fysisk træning og erindringstræning for boenhedens beboere. - Vi kan taste den adresse ind, som vi vil. Så længe Google Street View har været der, så kan vi cykle der. - Det er min tanke, at man kan tage en cykeltur i sit gamle nærmiljø eller i barndommens gade. Det kan også give en god anledning til at få en snak, hvis der kommer en forbi, som kan se, hvor man cykler henne, på skærmen, og spørge ind til det, siger hun. Cyklen har også den funktion, at det er muligt at dreje på styret, så man kan kigge til de forskellige sider. På den måde kan man få en helhedsoplevelse, hvor man kan se hele området omkring sig. Beboerne på Kildebakken kan enten have brug for at træne fysikken eller erindringen. Det er dog ikke i alle tilfælde, at de to træninger kan kombineres. - Vi bruger typisk erindringstræning hos vores demente borgere. Hvis en borger ikke har funktionen til at kunne cykle, så kan personalet cykle, mens de kan sidde ved siden af og fortælle om landskabet, vi kører i, siger Anya Bæksted.

Erindring og fysik er vigtigt Anya Bæksted mener, at cyklen i høj grad er relevant, når det kommer til beboernes livskvalitet. - Erindringen er vigtig at holde i live, fordi det giver mulighed for at øge hjerneaktiviteten så længe som muligt. - Og når man har en kronisk sygdom, forringet muskelkraft og samtidig er inaktiv, så er der højere risiko for fald. Og fald giver smerter og forringet livskvalitet. De, der oplever fald, kommer næsten aldrig tilbage til det funktionsniveau, som de havde før. Derfor er motivationen for at træne rigtig vigtig, siger hun.