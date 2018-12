Ny chance for at møde populær hundetræner

Tommerup: Der var proppet til sidste stol, da Tommerup Forsamlingshus i september inviterede til en aften med hundetræner Pia Graff.

Flere end 100 deltog nemlig i foredraget, og derfor holder Tommerup Forsamlingshus nu endnu et arrangement med Pia Graff.

Det sker torsdag 31. januar fra klokken 19. Pia Graff, der har en bachelor i biologi, er hundetræner og har Dyreadfærdsklinikken Fyn, vil på dagen give råd til, hvordan du kan aktivere din hund ved at træne hjernen, lugtesansen og balancen. Hun vil i den forbindelse blandt andet også komme ind på, hvordan du kan få trænet sin hund, blive klogere på dens adfærd og ændre hundens adfærd, hvis det er nødvendigt.

Det er nødvendigt med tilmelding til foredraget, der koster 100 kroner. Det skal ske senest 28 januar til Hanne Kragh på telefon 6178 5870. Man kan betale ved tilmelding på MobilePay 48020 eller kontant på dagen.

Tommerup Forsamlingshus oplyser, at Pia Graff til foredraget vil have to af sine firbenede venner med. Foredraget er dog kun for de tobenede.