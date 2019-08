Selv om Netto i mellemtiden har åbnet butik i Aarup afviser udviklingchefen ikke, at Skallebølle stadig kan være en mulighed

Skallebølle: Officielt er der endnu ikke sat navn på, hvilken dagligvarebutik, der skulle være interesseret i en placering i Skallebølle. Netto har dog tidligere vist sig interesseret, efter at et projekt i rundkørslen ved Vissenbjerg ikke kunne gennemføres. Og nu da lokalplanen er godt på vej gennem systemet er udviklingsdirektør hos Salling Group, som Netto er en del af, Carsten Hadsbjerg, klar til at se nærmere på mulighederne igen.

At Netto i mellemtiden har åbnet butik i Aarup, ser han ikke som en hindring for, at det også kunne blive aktuelt i Skallebølle.

- Netto i Aarup trækker nok kunder fra Vissenbjerg, mens en butik i Skallebølle vil tage kunder fra Vissenbjerg og Tommerup, siger han i relation til den interne konkurrence mellem Netto-butikker.

Han forventer, det vil være minimalt, hvad en butik i Skallebølle vil tage fra Aarup.

Når planprocessen er ved at være igennem det politiske system, vil han i den nærmeste fremtid tage kontakt til Amstrup & Baggesen, der er projektudvikler, og analysere mulighederne nærmere, fortæller han.