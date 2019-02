Lokalrådet i Haarby må fortsat drive huset Kulturlinien som kultur- og medborgerhus. Men den nye aftale løber kun et år frem, og det begrænser lokalrådets muligheder for at investere i fremtiden.

Haarby: I over et år har fremtiden for den gamle landinspektørbolig været usikker. Nu har Assens Kommune besluttet, at lokalrådet i Haarby fortsat må drive kultur- og medborgerhuset Kulturlinien. Men aftalen udløber allerede ved årets udgang. - Vi er sat på pause et år mere, siger Henrik Taaning, der er bestyrelsesformand for Haarby Lokalråd. - Vi havde gerne set, at kommunen havde lavet en tiårig aftale med os, så vi kunne investere og få endnu mere liv i huset. Det er svært, når vi ikke kender fremtiden, forklarer han.

Kulturlinien Kulturlinien på Linien 2 i Haarby er i dag et kultur- og medborgerhus, som er drevet af Haarby Lokalråd, men kommunalt ejet. Tidligere var huset landinspektørbolig.Foreninger eller enkeltpersoner kan leje sig ind i huset.



De største foreninger, der bruger huset i dag, er Haarby Lokalråd, Haarby Jagtforening, Haarby Handelsforening, Haarby Amatør Teater og Onsdagsklubben, hvor folk i alle aldre mødes for at spille spil.

Vil ikke søge penge Da kommunen sidste år undersøgte, hvad huset kunne bruges til fremover, bød en anden spiller sig på banen. Haarby Turist- og Kulturråd med Per Vartou i spidsen ville indrette Kulturlinien med en café, et værested til unge og en modeljernbane, som skulle tiltrække 40.000 turister om året. - Der var lidt røre i vandene, fordi de også kunne tænke sig at have brugsretten til huset. Men den landede på os, for vi har nogle foreninger, som er rigtig gode, siger Henrik Taaning. Haarby Lokalråd har haft brugsretten til Kulturlinien siden 2015, og det har ifølge Henrik Taaning været med succes. Han fortæller, at det kan være svært at booke en tid i huset, fordi så mange foreninger og private bruger det. - Det er et positivt problem. Men der er en hel første sal, som vi nærmest ikke udnytter, siger Henrik Taaning. - Vi har købt borde, stole, komfur og ovn, men det er det. Vi kan ikke forsvare at søge om mange penge fra sponsorer, når aftalen kun løber et år frem. Hvis vi havde huset i ti år, kunne vi købe mere inventar for at gøre rammerne endnu bedre. Vi ville købe it-udstyr og en projektor, så vi for eksempel kunne holde computerspil-aftener, siger han.

Potentielle penge Assens Kommune besluttede 7. januar, at alle nye brugsretsaftaler udløber senest 31. december i år. Den nye aftale skal skabe et økonomisk potentiale inden for ejendomsområdet på 1,8 millioner kroner til en start - og stigende til 4,9 millioner kroner henover årene 2020 til 2022. Aftalen med Haarby Lokalråd udløb i slutningen af sidste år, og det betyder, at den nye, tidsbegrænsede aftale gælder for lokalrådet. Brugsretsaftalerne skal være tidsbegrænsede, indtil en ny styregruppe med Dan Gørtz (v) som formand har lavet en samlet plan for kommunens ejendomsområde.