Ny aftale: Assens Stadion skifter navn

Assens: Hvis du i foråret skal se fodboldkampe på Assens Fodbold Clubs (Assens FC) boldbaner, så bliver det ikke længere på Assens Stadion.

Stadionet rykker dog ikke til et andet sted i byen, men skifter derimod navn til Rema 1000 Stadion.

Det oplyser fodboldklubben i en pressemeddelelse.

Klubben skriver, at Rema 1000 Assens har valgt at udvide deres engagement i den lokale fodboldklub. Den nye aftale mellem discountbutikken og Assens FC betyder, at Assens Stadion skifter navn fra den 1. marts i år og tre år frem.

- Rema 1000 ønsker at være en aktiv del af Assens FC og igennem et stadionsponsorat, mener vi at kunne signalere, at vi er en aktiv medspiller for byens fodboldhold, samt at man skal huske at handle lokalt, siger Torben Lorenzen, der er købmand i Rema 1000 Assens i pressemeddelelsen.

Også for Assens FC er det en vigtig aftale, understreger Lars Bæk fra fodboldklubbens sponsorgruppe.

- Det er en aftale, som vi er utrolig glade for. Selvfølgelig tilfører den vores klub midler, men det er samtidig vigtigt for klubben at signalere, at vi primært søger lokale samarbejdspartnere.

- Assens FC ser sig selv som en del af et aktivt nærmiljø, der, blandt andet i samarbejde med Assens Kommune, er med til at øge bosætning i området ved at tilbyde sunde aktiviteter til tilflyttere og igen derigennem er med til at styrke den lokale handel i byens butikker, siger han i pressemeddelelsen.