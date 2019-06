Ny æra for bypark i Gummerup, der er blevet renoveret

Gummerup: Traditionen bliver fulgt til punkt og prikke, når sankthansbålet igen i år tændes i Byfolden.

Men denne gang bliver sankthansfesten alligevel anderledes, for inden bålet tændes, bliver Byfolden indviet - for anden gang. Det sker med en stor fest, musik og taler.

"Vi er meget glade for resultatet af det arbejde, der er lagt i vores fælles bypark igennem det seneste års tid. Derfor udvider vi årets sankthansfest med levende musik, fællessang, frisk fadøl, officielle taler og aktiviteter for børn og voksne", fortæller Martin Mulvad Ernst, formand for Borgergruppen Køng-Gummerup-Højrup i en presseskrivelse.

Første gang "Byfolden" blev indviet var i 1993, hvor Glamsbjerg Kommune åbnede det rekreative område.

Den fine bypark vakte opsigt i sin tid, ikke mindst fordi parken var anlagt af den anerkendte lokale anlægsgartner Alfred Jakobsen. Siden blev området forsømt og parken groede til.