Ny LO-formand på Vestfyn

Vestfyn: LO Vestfyn, der består af de lokale fagforeninger i Assens og Middelfart kommuner, får fra årsskiftet en ny lokalformand. Det er Maiken Madsen blev valgt af en enstemmig LO-bestyrelse, da den daværende formand Lars Vigsø trak sig for at hellige sig sit nye arbejde.

- Det er en meget spændende tid, at jeg bliver valgt som formand for LO Vestfyn. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode og tætte samarbejde, vi har på Vestfyn, men også at blive en del af det store nye arbejde, der ligger i at få den nye hovedorganisation op at køre både lokalt og nationalt, lyder det fra Maiken Madsen i en pressemeddelelse.

Formandsskiftet på Vestfyn sker nemlig samtidig med, at LO også får en ny hovedorganisation for de 1,4 millioner danske lønmodtagere.

- Vi kunne se i forårets overenskomstforhandlinger, hvor stærke vi lønmodtagere er, når vi står sammen. Så jeg er sikker på, at den nye hovedorganisation vil skabe vigtige fremskridt. Både lokalt på Vestfyn og nationalt, siger hun.