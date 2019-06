Ny DR-serie: Gummerup-dreng i stor tv-rolle

Gummerup/Frøbjerg: Selvom det er første gang, Jesper Riefensthal spiller med i en stor DR-serie, er han alligevel på hjemmebane. Den 40-årige skuespiller er født og opvokset i Gummerup, hvor hans forældre stadig bor, og har ikke på noget tidspunkt været langt fra sin hjemegn under optagelserne til 'Fred til lands'. Hele serien er optaget i Assens Kommune.

- Jeg har en stor kærlighed til egnen. Det kan mærkes i maven. Når jeg kører over en af de to broer (Lillebæltsbroerne, red.), er jeg hjemme. Så begynder jeg at lægge mærke til omgivelserne og husene omkring mig. Nogle gange tænker jeg, at der kunne jeg måske godt bo engang, fortæller Jesper Riefensthal.

I 'Fred til lands' spiller han Tom, en stille, rolig og ordentlig fyr, som bliver terroriseret af Mike, byens plageånd. Jesper Riefensthal ser mange ligheder mellem sig selv og den rolle, han spiller i serien.

- Tom holder sig lidt for sig selv, er fodboldtræner for drengeholdet og prøver egentlig bare at få en god dagligdag, fortæller han.

- Der er rigtig mange sammenfald, både i geografi og interesser, så det kommer egentlig ret let til mig, for jeg forstår ham godt. Jeg er heller ikke den, der farer frem, fortsætter Jesper Riefenstahl.