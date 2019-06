Nu prøver Dreslette Forsamlingshus med stegt flæsk og persillesovs

Snave: For fem år siden blev retten stegt flæsk med persillesovs kåret af danskerne som landets nationalret foran smørrebrød og hakkebøf med løg i en undersøgelse, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri stod bag.

Nu kommer retten på bordet til fællesspisningen i Dreslette Forsamlingshus i Snave torsdag den 13. juni, og det er nok svært at finde en mere passende ret at servere imellem grundlovsdag og sankthans.

Men selv om middagsretten, der består af ovn- eller pandestegte skiver af flæsk serveret med nye kartofler og bechamelsovs tilsat hakket persille, er yderst populær, er det alligevel mange år siden, den har været serveret i Dreslette Forsamlingshus.

- Jeg vil gætte på, at det er mindst otte år siden, der sidst er serveret stegt flæsk i forsamlingshuset. Det har i hvert fald ikke været i min tid som formand, men nu har mange spurgt til det, fortæller Dreslette Forsamlingshus' formand Henriette Andersen.

Fællesspisningen begynder klokken 18, og det koster 75 kroner for voksne og 25 kroner for børn at spise med. Efter hovedretten serveres der kaffe og kage.

Henriette Andersen håber, at den stegte flæsk kan trække et talstærkt publikum til fællesspisningen. Dreslette Forsamlingshus måtte af uforklarlige grunde aflyse det seneste fællesspisningsarrangement i forsamlingshuset på grund af for ringe tilslutning.

Tilmelding til fællesspisningen torsdag den 13. juni skal ske til formand Henriette Andersen på telefon 2333 6558 eller til Villy Pedersen på telefon 6474 1434.