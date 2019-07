Nu også IT: JKEL udvider forretningen

JKEL Gruppen har med overtagelsen af Operation IT nu også mulighed for at hjælpe med software.

Der er dog også tale om en person med et stærkt lokalt kendskab og tilknytning til Vestfyn, og specielt Assens. Det var nemlig da han boede i Assens, at Nikolej startede sin virksomhed, da to lokale kunder, Assens Murer & Entreprenørforretning og Living Flames gjorde, at Nikolej turde gå all in på egen virksomhed.

Operation IT fortsætter herefter som en selvstændig afdeling under JKEL Gruppen, og Nikolej Genefke fra Operation IT fortsætter som afdelingsleder med ansvar for fortsat at servicere nye som eksisterende kunder.

Mødtes ved motorløb

Anders Kristensen fra Jens Kristensens EL-anlæg A/S glæder sig til at også at kunne tilbyde Operation IT's kompetencer.

- I dag hænger alting sammen, specielt inden for vores fag. Elektriciteten sørger for, at der er strøm til dine installationer, som styrer dine alarmer, dine lyskilder, dine hårde hvidevarer og ventilationsanlægget med mere. Og også installationer med relation til softwaren, og derfor er det fantastisk, at vi nu også kan hjælpe vores kunder med alle former for IT-løsninger, udtaler Anders Kristensen i en pressemeddelelse.

Relationen mellem Operation IT og JKEL opstod for nogle år siden via et tilfældigt møde gennem en fælles samarbejdspartner til 24-timers-løbet Le Mans. Siden hen er kontakten og relationen blevet holdt ved lige, indtil Operation IT og Nikolej Genefke altså blev en del af JKEL Gruppen.