Nu kommer der igen gebyr på byggesager

Skal du have en ny carport eller en tilbygning, eller skal du bygge et helt nyt hus, så skal du til at have penge op af lommen, når du søger byggetilladelse hos Assens Kommune.

Efter små fire år uden gebyrer på byggesagsbehandling, genindfører Assens Kommune gebyret fra næste år.

Ud fra kendte tal regnes med en indtægt på en million kroner.

Gebyret kommer kun til at gælde for private. For erhvervslivet vil det fortsat være gratis.

Gebyret blev afskaffet, da reglerne blev ændret til, at man skulle betale efter timeforbrug. Dengang udtalte borgmester Søren Steen Andersen (V) til Fyens Stiftstidende:

- Vi vil gøre kommunen mere venlig over for mennesker, der tager initiativ - både private og virksomheder. Byggesagsgebyret er blandt flere byggesten, når man skal vælge, hvor man skal slå sig ned, men det er en brik mere, der taler for at vælge Assens Kommune.

Formand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz (V) tror dog på, at der - gebyrer eller ej - er en stigende tendens til at flytte til Assens, hvor huspriserne er konkurrencedygtige.