Nu kan man booke en overnatning i det fri

Assens: Så er der godt nyt til dem, der kan lide at overnatte i det fri, men er trætte af at møde op til et fyldt shelter.

Nu er det nemlig blevet muligt at reservere et shelter i Assens Kommune på forhånd. Det kan man via bookenshelter.dk, hvor man kan se mere om de otte shelterpladser med i alt ni sheltere, som der er i Assens Kommune i øjeblikket.

Er shelteret ikke booket, kan man naturligvis stadig frit overnatte der efter først-til-mølle-princippet, når man kommer til på sin tur rundt i naturen.

Det koster en tier pr. person pr. nat, og pengene går til vedligehold af shelterne og brænde. /cak