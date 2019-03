Nu kan du hente dine postpakker i Haarby

Haarby: Fra torsdag 14. marts kan man hente sin Postnord-pakker hos Shell i Haarby.

"Det har stor betydning for os, at vi nu kan tilbyde vores kunder endnu en god service i form af muligheden for at hente deres pakker hos os. Vi glæder os til at komme i gang og til at hilse på de nye pakkekunder", siger Anette Lehrmann, der er indehaver af Shell i Haarby, i en pressemeddelelse.

Det nye pakkeudleveringssted er et af 500 nye, som Postnord åbner i løbet af i år. Det er meningen, der skal være 2000 af sådanne steder over hele landet. /cak