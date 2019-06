Nu igen: Modelflyveklubs bane fræset op af bøller

Vestfyns Modelflyveklub har for anden gang på få år været udsat for hærværk.

Ebberup: Den ellers så jævne flyveplads ved Bjergegyden, som Vestfyns Modelflyveklub bruger, er blevet fræset op af bildæk for anden gang inden for få år. Det skete i slutningen af sidste uge, fortæller næstformand Arne Freltoft.

- Det er tilsyneladende et eller flere unge mennesker i et køretøj, som er kørt ind på landingsbanen, hvor de har fræset rundt, siger han ærgerligt.

Modelflyveklubben fik banen tromlet i april - det skal gøres en gang årligt - men nu kan det blive nødvendigt at gøre det igen for at fjerne dæksporene, og det koster både tid og penge.

- Flyene har meget små hjul, og hvis banen er ujævn, risikerer man, at de hopper eller i værste fald slår en kolbøtte, og det kan de gå i stykker af. Det er maskiner til mellem 1000 og 10.000 kroner, måske mere, siger Arne Freltoft.

Sagen er anmeldt til politiet som hærværk. Arne Freltoft fortæller, at klubben overvejer at sætte en bom op, så man ikke kan køre ind på den 8000 kvadratmeter store bane.