November i billeder: Ensomhed og el-fiskeri

Fotograf Kim Rune har samlet nogle af de bedste og vigtigste billeder fra 2018. Her kan du se pletskuddene fra november.

John Thode på 80 år brød i november et stort tabu. Han mistede sin hustru for tre måneder siden. Han stod åbent frem og fortalte, at han føler sig ensom og savner hustruen enormt. Og ikke mindst savner han "ikke at være alene". Foto: Kim Rune

John Thode på 80 år brød i november måned et stort tabu. Han mistede sin hustru for tre måneder siden. Han stod åbent frem og fortalte, at han føler sig ensom og savner hustruen enormt. Og ikke mindst savner han "ikke at være alene". Foto: Kim Rune

John Thode på 80 år brød i november måned et stort tabu. Han mistede sin hustru for tre måneder siden. Han stod åbent frem og fortalte, at han føler sig ensom og savner hustruen enormt. Og ikke mindst savner han "ikke at være alene". Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Så blev det tid til årets elektro-fiskeri i Puge Mølle Å. El-fiskeri er ikke helt ufarligt og kræver derfor en uddannelse. Den har Linda Bollerup fra Fyns Laksefisk, som her styrer elektrodestangen, og bagved går Jannick Mahler ligeledes fra Fyns Laksefisk og styrer ledningen. Til højre er det Ebbe Kaae Nielsen, som sørger for, at fisken kommer så hurtigt og skånsomt i karret som muligt. Foto: Kim Rune

En flok køer fulgte trofast og sikkert forbløffet de lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologerne fra Fyns Laksefisk, der el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Uddannelsesmessen i Glamsbjerg blev holdt for sjette år og er et tilbud til Assens Kommunes ældste grundskoleelever samt elever fra VUC, Fugleviglund og Ungeenheden. Messen blev i år holdt 31. oktober, hvor forældre kunne deltage, og 1. november, hvor det var de unges tur til at blive klogere på deres fremtidige ddannelsesvalg. Foto: Kim Rune

Op mod 200 mennesker sørgede for, at der til tider var trængt med pladsen, men også masser at snakke om og snakke med, da der var fællesskabsdag på Hotellet i Glamsbjerg. Fællesskabsdagen var en del af Fyens Stiftstidendes store kampagne ?Det gode liv?. Foto: Kim Rune

Hotellets ejer Jens Poulsen viste rundt i de nyrestaurerede lokaler i stueetagen. Lysekronen tiltrak sig naturligt mange blikke. Foto: Kim Rune

Fyens Stiftstidende holdt i oktober fællesskabsdag på Hotellet i Glamsbjerg med omkring 200 deltagere. Foto: Kim Rune

Noret ved Torø Huse er blevet populært for kite-surfere. Efterårsvinden i november blev fuldt udnyttet. Foto: Kim Rune

Noret ved Torø Huse er blevet populært for kite-surfere. Efterårsvinden i november blev fuldt udnyttet. Foto: Kim Rune

Noret ved Torø Huse er blevet populært for kite-surfere. Efterårsvinden i november blev fuldt udnyttet. Foto: Kim Rune