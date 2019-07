Norden udstiller på Helnæs

Helnæs: Foreningen Norden fylder 100 år i år, og i foreningens afdeling i Assens har valgt at benytte jubilæumsåret til at lave en udstilling om kunst og kulturgenstande fra de nordiske lande.

Den finder sted i Galleri Langager på Helnæs, hvor Foreningen har lejet lokaler til udstillingen, der åbner lørdag den 3. august.

Foreningen Norden opfordrede tidligere på året sine medlemmer til at bidrage med genstande til udstillingen, og foreningen kan konstatere, at der har været stor interesse for at donere ting og sager til udstillingen.

Ferniseringen finder sted lørdag den 3. august fra klokken 14 til klokken 16, og det er borgmester Søren Steen Andersen, der åbner udstillingen. Foreningen Norden byder i den anledning på et glas "pullimut", der er betegnelsen for den erstatningsfrugt- og kirsebærvin, man serverede under besættelsen.

Udstillingen vil være åben alle fredage, lørdage og søndage i august fra klokken 11 til klokken 16 samt søndag den 1. september. Der vil i åbningstiden være bemanding med både galleriets egne kunstnere og i det tildelte rum med Norden-medlemmer.

Der er gratis entré til udstillingen, og caféen vil være åben. /SP