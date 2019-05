Nord nedlægges: Byråd godkender samling af Assensskolen

Et enigt byråd imødekommer Assensskolens ønske om at flytte overbygningen fra Niels Kjærbyes Vej og i stedet samle alle elever på Skelvej

Assens: Når næste skoleår begynder til august, vil eleverne og lærerne på Assensskolen ikke længere være spredt over to adresser i Assens by.

Byrådet i Assens Kommune har nemlig valgt at imødekomme skolens ønske om at samle al aktivitet i bygningerne på Skelvej - også kaldet 'Syd'. Som det er nu, får overbygningens elever undervisning på 'Nord' - det vil sige lokalerne på Niels Kjærbyes Vej - men skolen har planer om at samle alle eleverne på Skelvej.

Det ønske er opstået på grund af faldende elevtal på skolen gennem de senere år, og at prognoserne viser, at den tendens vil fortsætte. Det betyder, at der vil være tomme lokaler på begge adresser. Og der er nu plads til, at alle elever kan være på Skelvej.

- Vi har brug for at blive en samlet en skole med alle folk samlet, så vi kan sætte alle folks bedste kompetencer i spil, sagde skoleleder på Assensskolen Trine Traun i april til Fyens Stiftstidende.

Lige nu går der 360 elever på skolen, og prognosen i april viste, at der efter sommerferien vil være 330 elever.