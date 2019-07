Nomineret til Bland Dig Prisen: - Vi er bare ikke enige

Vissenbjerg: I fodbold taler man om, at man skal gå efter bolden og ikke manden.

Og det er, hvad Sussie Elkjær, der er nomineret til Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen, forsøger at holde sig for øje, når hun og Facebook-gruppen 'Assens Kommune svigt af de ældre' rejser kritik af kommunen, besparelserne og de byrådspolitikere, der har stemt for besparelserne.

Hun er ikke ude efter politikerne personligt.

- Det er vi slet ikke. Vi er ikke ude efter personer. Vi er ude efter politikerne i Assens Kommune som gruppe. Dem, der er gået ind for de besparelser.

- Jeg har intet imod Søren Steen (Andersen (V), borgmester, red.). Jeg kan godt lide ham som person, men vi er bare ikke enige om det her. Sådan er det, siger Sussie Elkjær, der understreger, at hun intet har at udsætte på dem, der er ansat til at passe, pleje og hjælpe de ældre borgere.

- Vi har haft fat i fagforeningerne og forklaret dem, at vi ikke har noget imod deres medarbejdere, men at vi gør det for også at hjælpe dem. Vi synes, det er synd for dem, at de skal stå i den situation, de står i.

- De gør, hvad de kan. Og de gør det, de må. De kan ikke gøre mere. Så det er på ingen måde selve medarbejderen, vi klinker. Det, vi prøver at forklare, er selve politikernes måde at håndtere det på. At de ikke kan forstå, at det er de ældre, det går ud over, siger Sussie Elkjær.