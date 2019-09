Nominer din nabo: Erhvervsstyrelsen hædrer ildsjæle

Assens Kommune: Med "Landdistriktsprisen 2019" ønsker Erhvervsstyrelsen at hædre de mennesker, der gør en ekstra indsats for lokalsamfundene i landområderne. Og nu er der åbent for nomineringer.

"Det er Danmark, når det er bedst, og de mennesker fortjener vores uforbeholdne hyldest", siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse.

Man kan nominere sin nabo, arbejdsgiver, brugsuddeler eller andre på jannag@erst.dk. Mailen skal indeholde kontaktoplysninger på afsenderen og en begrundelse for indstillingen.

Sidste frist er fredag 27. september klokken 12. /EXP