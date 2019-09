Noget skod for rygere: Slut med smøger i Assens Kommune

Rygere ansat i Assens Kommune må indstille sig på at kvitte smøgerne. I 2030 skal kommunen være røgfri og ingen børn og unge skal begynde at ryge, så man har den første røgfrie generation.

De seneste tal fra Sundhedsprofilen 2017 viser, at hver femte over 16 år i Assens Kommune ryger dagligt.

Odder Kommune har været et forbillede. Sidste år indførte Odder rygeforbud i alle skoler - også uden for skolens område.

- Vi skal turde at gå forrest. Derfor vil vi gøre alle kommunale arbejdspladser røgfri, og på den måde kan vi forhåbentligt være et forbillede overfor de private arbejdspladser, for dem kan vi jo ikke bestemme over, siger Charlotte Kjær (S), udvalgsformand.

Det betyder, at ingen børn og unge i Assens Kommune ryger i 2030 - hverken i skoler eller på ungdomsuddannelser, ligesom det skal være slut med at ryge i arbejdstiden. I hvert fald hvis det står til udvalget Social- og Sundhed i Assens Kommune, der vil indføre røgfri arbejdstid på offentlige arbejdspladser.

- Der er ingen tvivl om, at rygning er nummer ét i forhold til borgernes sundhed. Så det siger sig selv, at der skal ske noget på det område i forhold til at gå foran i forhold til at være røgfri som arbejdsplads. Assens Kommune er jo en stor arbejdsplads, siger Karin Christiansen.

- Der ønsker vi selvfølgelig at leve op til den aftale. Vi ønsker også - og det ligger lidt i Vision 2030 - at gå forrest på sundhedsområdet.

Assens Kommune er i forvejen en del af det, der hedder "Røgfri Fremtid". En kampagne, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag. Den handler om, at færre skal begynde at ryge.

- Det er en omstillingsproces, der skal starte et sted. Hvis vi ikke starter med det, så får vi ikke den kultur ændret. Selvfølgelig ændrer man det ikke lige over natten, men man skal begynde at indstille sig på, at det er en kulturændring, der kommer til at ske, siger Karin Christiansen.

Det er i stedet en omstillingsproces, som i høj grad handler om et personligt engagement og en målsætning, som skal sive ned gennem systemet, oplyser Karin Christiansen (V), medlem af Assens Byråd for Venstre og formand for det opgaveudvalg på 11 personer , som har været med til at udarbejde anbefalinger til sundhedspolitikken i Assens Kommune.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi kan påvirke reglerne, i stedet for at de bliver trukket ned over hovedet på os. Vi har accepteret præmissen om, at det kommer, men vi skal passe på, at det ikke bliver formynderisk og overvågende, siger han.

I HovedMED-udvalget er næstformand John Rasmussen glad for, at man er en del af beslutningsprocessen.

- Så er vi forhåbentlig nået så langt, som vi kunne, i forhold til at der er færre, der begynder at ryge, svarer Karin Christiansen, som er tidligere ryger.

- Det handler om ikke at skabe en modvilje, men at vi et eller andet sted rykker sammen i bussen, så vi bliver sundere.

- Løftede pegefingre, tror jeg, kan have den stik modsatte effekt. Vi skal finde sammen om at gøre det her i fællesskab. Så det er ikke noget med, at der er nogen, der skal kontrolleres, siger Karin Christiansen.

Tilskud måske i spil

Berit Schaldemose, medlem af opgaveudvalget og medlem af Assens Byråd (S), siger, at det handler om at skabe gode forbilleder - særligt over for børn. Det er også et forældreansvar, mener hun.

Derfor skal lærerne og pædagoger ikke bare stå uden for matriklen og ryge.

- De skal slet ikke ryge i arbejdstiden. Det betyder meget for den unge. Det er noget af det væsentligste, mener Berit Schaldemose.

Ligeledes skal hallerne sætte ind over for røgen.

- Ude ved de kommunale haller, hvor der i dag står askebægere, hvor der er rygeområder osv., vil vi gerne have fat i dem, der modtager tilskud fra kommunen. Vi vil gerne samarbejde med dem og sige, at vores tilskud meget hænger sammen med, at de har en rygepolitik, der matcher det, vi har i kommunen generelt. Det vil så sige: At vi ikke ryger, siger Berit Schaldemose.

- Vil det sige, man kunne "straffe" dem, der fortsætter med at ryge?

- Hvis man som hal modtager et haltilskud, og hvis man samtidig fortsat synes, det er fint, at de ansatte ryger, eller man stiller nogle faciliteter op, altså i stedet for at lave et rygeforbud, så vil vi - så vidt det er os muligt uden at bryde nogle love - se, om de stadig skal have det samme størrelse tilskud.

- Vi vil i dialog. For vi tænker, at dem, der arbejder med de unge mennesker, heller ikke vil have, at de ryger, svarer Berit Schaldemose, der også er tidligere ryger.

Ifølge ambitionen skal antallet af daglige rygere være faldet til under fem procent i 2030.