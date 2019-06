Rørup: På Rørupgyden forsvandt en sølvgrå VW om formiddagen 1. juni. Forsvandt på den måde, at den blev stjålet og ifølge politiets døgnrapport med "rette nøgle".

For nøglen var ikke svær at spotte for tyven: Den lå mellem sæderne.

Bilens registreringsnummer er BT84818. Den er fra 2002./MAKL