Nej til projekt i tidligere Kiwi: Multitek på havnen kan skabe meget mere liv

Art i Assens havde håbet at blive en del af kickstarten for udviklingen af Assens by, men et stort flertal i Miljø-, Teknik- og Planudvalget holder fast i et projekt tættere på havnen.

Assens: Det blev et nej til Art i Assens, der kort fortalt går ud på at indrette kreative værksteder for borgere og turister i den tidligere Kiwi-bygning i Østergade, da Miljø, Teknik og Plan forleden skulle tage stilling til forslaget på anmodning fra 112 borgere. Gruppen bag projektet havde håbet, at det kunne blive en del af åbningstrækket i udviklingsplanen for Assens by og dermed få del i de penge, der er afsat til det. Assens Kommune stiller selv med 10 mio. kroner og håber at få lige så mange fra Realdania. - Vi kan ikke have to åbningstræk. Især af den grund afviser vi det, og bortset fra DF var der stor enighed om at lave åbningtrækket i det tidligere rådhus. Vi kan kun bruge pengene en gang, og vi er ikke i en situation, hvor vi kan købe flere kvadratmeter. Jeg kan ikke få øje på, hvordan det skal finansieres med midler fra kommunen, det må jeg være ærlig at sige, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V). Dan Gørtz understreger, at han synes, der er gode tanker i projektet, men at aktivitetsgrundlaget ikke er stærkt nok i forhold til et multitek i det gamle rådhus, hvor der skal være aktivitet døgnet og året rundt. Udvalget anbefaler dog, at der tages en dialog med initiativtagerne til Art i Assens i samråd med Beskæftigelses-, Erhvervs- og Kutlurudvalget.

DF tager forbehold Om der senere kan blive plads til Art i Assens med kommunale midler står åbent. I Østergade er der allerede udpeget et område for udvikling kaldet "kulturaksen" mellem Tobaksgaarden og Plum-området. - Vi lader det stå åbent, hvad vi gør. Ingen siger, det kun kan foregå i kulturaksen, men det vil give god mening at satse på hele miljøet bag Plums Gård til at være stedet, hvor det foregår både sommer og vinter. Der er flere hundrede år gamle bygninger i det område, og det vil leve op til at understøtte de øvrige kulturbevarende tiltag i Assens bymidte, hvis vi kunne understøtte udviklingen i området omkring Plums gård, siger Dan Gørtz. Kun en enkelt, Lars Kolling (DF), tog forbehold for det foreslåede åbningstræk. Det skyldes ifølge Lars Kolling alene, at DF-gruppen skal have forslaget diskuteret internt, før den tager endelig stilling.

Appel til byrådet Selv har Art i Assens sendt en appel til byrådet. Heri beder Vilja Lange på vegne af gruppen om, at kommunen tilkendegiver, at den ser med velvilje på projektet, og at det er i harmoni med de planer, der er for byens udvikling. - Hvis ikke der som minimum ligger en opbakning af den karakter, har vi ingen muligheder for at opnå støtte hos fonde og selv erhverve Østergade 5 (tidligere Kiwi red.), skriver hun.