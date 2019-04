Nej til jagt i kommunale skove

I sin jagt på nye medlemmer har Andebølle Jagtforening spurgt Assens Kommune, om der kunne gives tilladelse til jagt i skovene omkring Vissenbjerg.

Assens Kommune har ikke tidligere tilladt jagt i sine i alt 180 hektar skov fordelt på Mølleskoven ved Aarup, Skovanlægget, Brunehøj og Melby Skoven ved Assens, Skoven ved Afgrunden i Vissenbjerg samt en del af den nye Brylle Vandskov.

Sådan vil det også fortsat være. Det blev et nej til Andebølle Jagtforening med henvisning til, at alle skove er bynære, og at det skal være muligt for alle skovens brugere, der omfatter såvel gående som cyklende og rollespillere, at færdes der uhindret.