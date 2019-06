En lille times debat.

Det var, hvad dagsordenpunkt nummer 17 kastede af sig, da byrådets 29 medlemmer senest var samlet til møde.

Emnet var et forslag fra Kaj Alstrup (Ø), der mener, at Assens Kommune skal lade sig inspirere af kollegaerne i Odense Kommune og nedsætte en task force bestående af uvildige og eksterne eksperter, der skal komme med input til høringskataloger, der går på tværs af hele kommunens økonomi, og som kan komme med eksempler på, hvordan andre kommuner løser de økonomiske udfordringer.

Baggrunden for forslaget er de mange besparelser på social- og sundhedsområdet og på børne- og ungeområdet, som allerede er gennemført, og udsigten til, at flere kan blive gennemført i de kommende måneder.

- Vi forestiller os et langstrukket forløb, hvor der bliver kigget på hele strukturen i økonomiens opbygning, for et eksternt blik på økonomien kan måske åbne op for, at vi kan se tingene på en anden måde, end vi plejer. Vi er klar over, at selvom vi nedsætter sådan en task force, så kan vi ikke løse alle problemer i Assens Kommune, forklarede Kaj Alstrup.

Han pegede på, at man måske kan spare penge på, at lade det tage længere tid at få pas eller købe en virksomhed end i dag, hvor Assens Kommune er blandt de hurtigste i landet til de ting.

- Der er blevet lukket daghjem, og det kan føre til ensomhed og måske selvmord blandt de ældre. Der synes vi, at det kunne være interessant at stille sådanne ting over for hinanden og så se på, hvad der er vigtigst, og hvordan vi helst vil have, at det fungerer. I Enhedslisten prioriterer vi de svageste først, sagde Kaj Alstrup og varslede, at partiet til budgetforhandlingerne vil stille forslag om at hæve skatterne for at få flere penge i kassen.