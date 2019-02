Nak og æd en skrubbe - eller en pandekage

Det var gråt og koldt, men på Helnæs var børn og voksne på stranden for at fiske skrubber og bage pandekager over bål i vinterferien.

To piger og to drenge står rundt om bålet. Den ældste pige, Ida på otte, er udnævnt til pandekagemester, og rutineret vender hun den ene tykke pandekage efter den anden over flammerne.

Helnæs: Røgen fra bålet blander sig med disen, der ligger tungt over stranden. Der er kun seks grader varmt, så børnene er trukket i flyverdragter, huer og vanter. Det er vinterferie, og i den anledning har Helnæs Fiskeriforening inviteret børn og deres voksne til "nak og æd en skrubbe med garanti for pandekager".

Helnæs Fiskeriforening havde arrangeret to fiskedage for børn med pandekager over bål i vinterferien, 13. og 14. februar.Første dag var otte børn mødt op, og anden dag kiggede elleve børn forbi enten alene, med en forælder eller en bedsteforælder. Assens Kommune har betalt for udgifterne, så børnene gratis kunne deltage.

Jonas Kristian Pedersen prøvede at fiske for første gang, men bestemt ikke sidste. Foto: Kim Rune

Helnæs Fiskeriforening har flere gange lavet arrangementer for børn, og i sommer sejlede de seks joller ud i Helnæsbugten med voksne og børn for at sætte garn og på den måde sikre sig aftensmaden. Men i februar måned er vandet for koldt til at fylde joller med børn.

Der er ved at være godt gang i bålet, hvor flammerne står højt, og lidt efter lidt trasker flere børn op til bålet, og der bliver gjort plads til flere pandekagebagere. Det gør ikke helt så meget, at fiskene ikke bider på krogen, når man er sikret både pandekager og kakao - og lidt senere pølser og brød.

Helt nede ved vandet står syv fiskestænger godt fast mellem sten i sandet med spændte liner. To instruktører går frem og tilbage med en mindre børneflok og holder øje med stængerne for at se, om en skrubbe eller en anden god fisk bider på krogen. Men ingen børn har fanget fisk endnu.

Fiskeglæde

Assens Kommune har betalt for alle udgifter, så foreningen har kunnet invitere børnene gratis til fiskeriarrangementet både 13. og 14. februar.

- Det her er et forsøg på at formidle glæden ved fiskeri til børn. Vi tror, at den bedste måde at lære på er at være aktiv selv i stedet for at sidde indenfor og se på plancher, siger Ib Ivar Dahl, der er formand for Helnæs Fiskeriforening.

En af fiskestængerne giver et ryk i sig, og Jonas er hurtig til at løbe ned til vandkanten, hvor han giver sig til at hale snøren ind.

- Åh, den er stram nu, siger Jonas Kristian Pedersen.

Han tager nogle skridt mod vandet, og op kommer krogen med børsteorm og tang, men ingen fisk.

- Det er også første gang, jeg fisker. Men ikke sidste gang, siger Jonas Kristian Pedersen.