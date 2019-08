Muslinger i lange baner

- Og ved at åbne teltet et par timer før, håber vi at kunne sælge lidt mere, afslørede Ole Madsen, tovholder på festivalen, cirka 20 minutter i muslingetid. Den variation var ikke prøvet før. Til at fordrive tiden var der ud over øl og vand også levende musik, sidstnævnte leveret af Treklang fra Assens.

Muslingerne til festivalen skænkes af Vildsund Blue, der også havde sørget for et par opskrifter med muslinger, hvis man skulle have fået lyst til andre varianter end dem, Marcussens Hotel, der stod for tilberedningen, havde valgt. For eksempel Spaghetti med muslinger a la carbonara:1,5 kg. muslinger 1 løg og to fed hvid løg hakkes og svitses i 20 gram smør. Muslingerne tilsættes og dampes i fem minutter. Muslinger, der ikke har åbnet sig kasseres. 100 gram revet parmesan, 2,5 dl. piskefløde og fire æg piskes sammen. 100 gram fintsnittet fennikel tilsættes og herefter muslingerne. I mellemtiden har du kogt 350 gram spaghetti, som nu vendes med muslingeblandingen. Varm langsomt op til sovsen begynder at jævne og smag til med salt, peber og citronsaft. Vendes til sidst med frisk kørvel. Velbekomme.

Mange stillede sig gerne i kø for at få en gang gratis muslinger. Skulle de drikke til, måtte de slippe 45 eller 50 kroner for en øl og 20 for en vand. Foto: Lise Wolf

Åbne skibe

Som et nyt indslag i festivalen var det også muligt at få et kig om bord på Fulton, omdrejningspunktet for det hele. Her tog blandt andre Ida Tue Christensen og Oliver Haag Kristensen imod og var parat til at vise rundt. Hun er elev på søfartsskolen i Svendborg og et af tre besætningsmedlemmer med titel af kvartermester. Han er en af de unge mennesker, som Fulton i samarbejde med Esbjerg Kommune tager med ombord, mens de prøver at sætte kursen for deres videre liv, og Oliver Haag Kristensen vil ikke helt afvise, at han kunne tænke sig at fortsætte med at sejle.

- Jeg synes, det er fedt, og min far gjorde det også, siger han. Ombord indgår han som en slags elev og påtager sig diverse forefaldende opgaver, også de mere kedelige som opvask. Fulton er i dag et lejrskoleskib, og kan huse 35 overnattende elever, som regel fra 6.-8. klasse, i hængekøjer. Er der tale om dagssejlads er kapaciteten 60.