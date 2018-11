Musikskolens elever giver mange slags julekoncerter

Musikskolens elever spiller ikke færre end 15 julekoncerter fra 29. november og frem til jul.

Musikskolens souschef Troels Aarøe Nissen giver tre eksempler på, hvor forskellige koncerterne er:

I Glamsbjerg Kirke giver gymnasiets musikelever og musikskolens store elever julekoncert sammen tirsdag 29. november kl. 19-20. med samarbejdet, er det lykkedes at lave en koncert, som folk kommer til - og fylder kirken.

Under overskriften "Så syng da!" mødes unge og gamle til fællessang. Tobaksgaarden og Assens Musikskole er gået sammen om at holde to-tre fyraftenssangarrangementer om året, og det er lykkedes at få godt gang i fællessangen på tværs af generationer. Denne gang er temaet jul - og det er 11. december kl. 16-16.45 i Tobaksgaardens café, Assens.

Og endelig giver englekoret giver stemning, når Assens Musikskoles børnekor går Luciaoptog for beboerne i Bofællesskabet Skelvej om eftermiddagen torsdag 13. december.