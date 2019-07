Museumsgæster kan ikke få nok: - Det er vidunderligt

Assens: De er egentlig på vej mod færdselsretningen, Allan og Susanne Jacobsen.

- Men der er bare så meget at kigge på, at vi går den samme vej tilbage for at komme i haven, forklarer Susanne Jacobsen med et grin, mens hun læner sig frem mod en kamin, der er pyntet med spejl, lysestager og forskellige krus med låg.

Det er fredag formiddag, og Museum Vestfyn har lige åbnet dørene ind til udstillingen 'Ernst', hvor man kan blive klogere på sølvvarefabrikant Frederik Ernst og sølvvarefabrikken. Og ikke mindst Frederik Ernsts lejlighed, som han udsmykkede og fyldte med den ene smukke kunstgenstand efter den anden.

I 2018 blev lejligheden åbnet, så man kan se den uden at være på en guidet rundvisning, og det tilbud tager rigtig mange imod.

Deriblandt ægteparret fra Odense.

- Vi har taget tilløb til at tage herned mange gange, men først nu er det lykkedes. Det er virkelig fedt og interessant at se, siger parret, der også har planlagt besøg på Willemoesgården, i kirken og Plums Tømmerlade denne fredag.

Parret lader sig ikke distrahere fra de afspærringer og glasbokse, der er sat op for at beskytte samlingen.

- Der er så mange flotte effekter her, så jeg kan godt forstå det. Der er virkeligt mange ting, som er unikke og værdifulde, de skal passe på, siger Susanne Jacobsen.