Muligvis samme gerningsmand på spil - adresser i Vissenbjerg bestjålet

Vissenbjerg: Fredag blev to adresser i Vissenbjerg udsat for indbrud. De to boliger lå på samme vej.

Tyveriet i den ene skete på kun en halv times tid mellem kl. 17.15 og 17.50, mens tidsrummet i den anden bolig var større. Der skete det mellem fredag kl. 12 og lørdag kl. 12.

De to boliger mistede også lignende genstande, hvorfor det kunne tyde på, at det var samme tyv, der havde været på spil begge steder.

I den ene bolig blev der brudt ind gennem et kældervindue og stjålet kontanter samt smykker med mærker som Georg Jensen, Maguerit samt et Christina guldur med sort læderrem.

I den anden bolig var det også et vindue, der blev brudt ind gennem. Her har man endnu ikke overblik over alle stjålne genstande, men indtil videre mangler der fem sølvure, sølvarmbånd og en sølvhalskæde fra Dyrberg Kern.