Muligheder i Molelaugets åbne træværksted

Assens: Siden maj har pakhuset været hjemsted for Assens Molelaugs sommerudstillinger for borgere og turister, men i den kolde tid kommer fokus til at ligge på det åbne træværksted, som er den bærende idé i molelaugets projekt. Her er det tanken at stille træværkstedet til rådighed for de gamle sejlskibe, som kan lægge til ved midtermolen, når de har behov for selv at foretage mindre reparationer, lyder det fra Molelauget.

Indtil da bruger Molelauget selv maskinerne, men alle borgere i kommunen har også mulighed for at benytte det åbne træværksted. Det kan være til reparation af egen båd eller andre opgaver, som kræver et værksted. Molelauget hjælper gerne med råd og i mindre tilfælde også med dåd, hvis der er behov for det. Til gengæld efterlyser Molelauget håndværktøj, som man har liggende og ikke bruger mere. For eksempel boremaskiner eller stiksave med kabel eller gamle værktøjskasser.

Man kan booke værkstedet på mobil 6172 0679 eller på assensmolelaug@gmail.com. Her er man også velkommen til at henvende sig, hvis man vil donere brugt håndværktøj til det gode formål.