Motorvejen lukkes ved Vissenbjerg

Vissenbjerg: Skal du vestpå i weekenden, skal du, hvis du plejer at benytte motorvejsafkørslen ved Vissenbjerg, vente til Aarup tilkørslen med at køre på. Årsagen er, at motorvejen lukkes fra omkring 22-tiden torsdag aften. Vejens ventes genåbnet søndag morggen klokken seks. Det oplyser Assens Kommune via Facebook. Lukningen skyldes arbejdet med udvidelse af motorvejsstrækningen mellem Odense V og Nr. Aaby. I østgående retning er motorvejen farbar som vanligt.