Motion og fællesskab i fokus: En uge med fodbold på skoleskemaet

Assens: 48 børn i alderen 8-14 år var med, da Assens Fodbold Club i sidste uge holdt DBU Fodboldskole på Rema 1000 Stadion i Assens. Det blev en succes, og der var totalt udsolgt og endda med børn på venteliste.

17 af pladserne var doneret af Røde Kors til børn af anden etnisk herkomst i håbet om at give de børn en god og minderig oplevelse med fra sommerferien.

- Disse børn kommer jo sjældent ud at rejse eller lignende, så det er jo ikke, fordi de har så mange oplevelser at fortælle om til deres klassekammerater, når de møder i skole efter sommerferien, lyder det fra Bjarne Toft Olsen, formand for den lokale Røde Kors afdeling, i en pressemeddelelse.

Hørsman Ren Service stod for maden, og Fynske Bank sørgede for is, mens Assens Bageri og Vestfyens Bryggeri stod for drikkevarerne. Rema 1000 leverede frugten.