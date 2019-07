Motion. Heldigvis også Pulsløb i år

Lokaldebat: Hvor er det glædeligt, at Pulsløbet alligevel bliver til noget i år.

En stor tak til alle de erhvervsdrivende, der har spyttet i kassen. Det er forståeligt, at kommunen i sin nuværende økonomiske situation ikke vil spendere, selv om det uden tvivl giver nogle helbredsmæssige gevinster.

Pulsløbet er et breddeløb, som giver os almindelige folk lejlighed til at nyde en smuk rute i naturen ved havet og samtidig afprøve den fysiske form. Konceptet med et løb uden alt for mange dikkedarer er fremragende, ikke noget med chip på skoene, ingen officiel tidtagning, ingen løbetid i avisen. Vil man have en tid, kan man kikke på det opstillede ur, når man kommer i mål.

Det er fint, at der enten er mulighed for at løbe en rute eller gå en tur (kun to distancer, alle kan være med). Skønt er det også, at man for egen regning kan bestille mad og drikke til fortjent nydelse efter anstrengelserne.

En stor tak til sponsorer og arrangører.