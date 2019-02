Mord på biblioteket: Kom til læsemesse for krimiglade

Vissenbjerg: Nu nærmer tiden sig for "Læsemessen for krimiglade" på Vissenbjerg Bibliotek. Onsdag 6. februar kl. 18.30 kan du opleve Michael Katz Krefeld holde foredrag om sine krimier. Ud over foredraget vil der være forskellige stande, hvor du kan få mere at vide om digitale litteraturfællesskaber, læsning af krimier på iPad, litterære hjemmesider og en masse anbefalinger af gode krimier.

Desuden er der begået et mord på biblioteket, og kan du finde morderen, er du med i konkurrencen om Michael Katz Krefelds nye krimi. Læsemessen er gratis, men kræver tilmelding på www.assensbib.dk.

/EXP