Mor bekymret for søn i helhedsafdeling: - Jeg vil gerne have, at han er en del af et fællesskab

Henriette Bakmann forklarer, at William ofte giver udtryk for, at opgaverne i matematik og dansk er for lette for ham. Samtidig har han heller ingen psykiatriske diagnoser eller andre konkrete problemer, der, som hun ser det, kan besværliggøre, at han omgås eleverne i den almene skole.

- Da han gik i børnehave, havde han rigtig meget krudt i røven, og vi blev rådet fra, at han skulle i en almindelig folkeskole. Men det, de var bange for dengang, var, at han ikke kunne sidde stille og lære noget, og det har det vist sig, at han godt kan, siger hun.

Men ifølge Henriette Bakmann er William stadig adskilt fra de almene elever både i undervisningen og i frikvartererne. Det frustrerer hende, idet hun ikke er sikker på, at det er nødvendigt for ham at være det.

Det spørgsmål har Henriette Bakmann fra Aarup angiveligt forsøgt at stille Assens Kommune flere gange, siden hendes søn William på syv år begyndte på Helhedsskolen, der oprindeligt lå i Fremløse. Da byrådet sidste sommer besluttede at lægge skolen sammen med Aarupskolen , var det blandt andet med henblik på at bringe eleverne i specialtilbuddet tættere på de almene elever og øge muligheden for at kunne inkludere dem .

Sidste sommer var Helhedsskolen i Flemløse under massiv kritik som følge af underbemanding og knappe ressourcer.I håb om at sikre bedre arbejdsvilkår og færre sygemeldinger besluttede byrådet i Assens Kommune at flytte skolen til Aarupskolen fra oktober. Det skulle samtidig bringe eleverne i specialtilbuddet tættere på de almene elever og på at kunne blive inkluderet i folkeskolen. Fyens Stiftstidende har i en ny serie undersøgt, hvordan det er gået en række involverede familier i det første skoleår, siden Helhedsskolen i Flemløse flyttede.

Har lært meget

- William har rykket sig så meget siden børnehaven, men i skolen har han ikke den ro, han har brug for, og jeg ved heller ikke, om han bliver stimuleret nok socialt. Jeg vil bare gerne have, at han har det godt og føler, at han er en del af et fællesskab. Det er jo også sådan noget, han skal lære, forklarer Henriette Bakmann.

Da byrådet i Assens Kommune vedtog at flytte Helhedsskolen fra Flemløse til Aarup sidste sommer, protesterede flere af forældrene mod flytningen. De mente blandt andet, at det ville være for kaotisk for deres børn at blive en del af en almindelig skole, og flere meldte ud, at de i stedet ville lede efter et andet specialtilbud.

Her havde Henriette Bakmann det anderledes. Hun havde allerede to stedbørn, der gik på Aarupskolen, og hun håbede, at flytningen ville føre til, at hendes søn også kunne få lov at forsøge at indgå i den almene undervisning og med tiden blive en del af folkeskolen.

- Det lød, som om, at vi nok skulle finde en løsning, og at det nok skulle blive godt. Jeg troede også, at der ville være lærere inde over, men jeg har heller ikke villet brokke mig for meget, fordi jeg i lang tid i Flemløse heller ikke følte mig lyttet til. Jeg føler mig meget alene med det her, siger hun.