Molelaug har sat sig

Assens: Så er det ganske vist, foreningen Assens Molelaug er en realitet.

Den er nemlig blevet stiftet ved en generalforsamling, hvor Flemming Baré blev valgt som ankermand, Ann-Maria Petersen fik opgaven som kasserer, og Carsten Halvorsen blev udpeget som sekretær.

I forbindelse med generalforsamlingen blev der nedsat tre permanente arbejdsgrupper: værkstedsgruppen, arrangementsgruppen og kommunikationsgruppen.

Assens Molelaug skal arbejde med et projekt, der tager udgangspunkt i Midtermolen og Det Røde Pakhus, der skal omdannes til et værksted, hvor træskibe kan blive repareret, mens de ligger til kaj i Assens. Samtidig skal huset også kunne bruges til kulturelle arrangementer som eksempelvis udstillinger, som det har været tilfældet de senest somre.

Assens Molelaug er en del af udviklingsplanerne for Assens by og har fået 50.000 kroner af Assens Kommune til at føre planerne ud i løbet af 2019. Molelauget arbejder også på at etablere en form for overdækning på dele af molen. Der kan så være streetfood eller marked under halvtaget.