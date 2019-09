Mønsterbrydere i forsamlingshus

Assens: Pladsen på den lille scene i Thorøhuse Forsamlingshus bliver trang, når det 12-personers store danske Mynsterland ensemble fredag 27. september træder op.

Mynsterland beviser at popmusik ikke behøves at laves af én mand på en computer, men har bedre af at blive lavet i fællesskab med akustiske instrumenter mellem hænderne.

Ensemblet er inspireret af den danske folkemusiktradition og balancerer på skuldrene af 300 års musikhistorie.

Koncerten bliver som sædvanligt med mulighed for spisning af en to-retters menu kl. 18. Koncerten begynder kl. 20.

/EXP