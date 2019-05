Mød Cabinplants ældste medarbejder: Jørn har fikset maskiner i 48 år

Jørn Mygind på 72 år er Cabinplants mest erfarne medarbejder. Han har været med ombord, siden virksomheden kun var to år gammel, og i dag har han stadig ingen planer om at skulle stoppe med at arbejde.

- Det er ikke til at sammenligne nu og dengang. Vi var syv ansatte, der var ikke mange tegninger, og det var meget op til den enkelte at løse en opgave, siger Jørn Mygind.

Han synes, at det er interessant at tænke på, hvor meget virksomheden har rykket sig, siden han for snart 50 år blev ansat i den.

- Det har altid været en god arbejdsplads. Jeg har altid fået lov at lave en masse spændende ting og været med til at udvikle, siger Jørn Mygind.

Faktisk er det 48 år siden, at han for første gang konstruerede en fødevaremaskine. Det gør ham til Cabinplants mest erfarne medarbejder, og som de selv beskriver det, virksomhedens arbejdspræsident.

Har det godt

Han bor i Nr. Broby, og til sin næste fødselsdag fylder han 72.

Det betyder dog ikke, at han har lagt planer for, hvornår han skal pensioneres, og han nyder stadig de tre dage om ugen, han i øjeblikket arbejder hos Cabinplant.

- Jeg kan godt lide mit arbejde og har det godt helbredsmæssigt. Jeg har aldrig tænkt, at nu var det tid, siger han.

Udover at han holder af at bakse med virksomhedens mange forskellige produktioner, er han glad for at kunne beholde sine kolleger, som han har et godt forhold til.

- Her er et rigtig godt sammenhold, og der er ingen, der går og bider af hinanden. Vi har en stor frihed under ansvar, siger Jørn Mygind.